Гончаренко: СБУ цікавиться кандидатами від "ЄС" у Донецькій і Луганській областях

«Європейська Солідарність» вимагає від СБУ провести розслідування щодо листа з проханням повідомити про кандидатів від партії на місцевих виборах. Про це сказав народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко на брифінгу.

«Партія «Європейська Солідарність» отримала лист на ім’я лідера нашої партії Петра Порошенка, який підписаний т.в.о начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях паном Русіновим. Про що цей лист? Вони просять надати перелік кандидатів від нашої політичної партії в депутати міських, сільських, селищних районних рад, а також міських, сільських, селищних голів Донецької області з вказівкою населеного пункту та району. Додатково необхідно надати коротку характеристику та докладні біографічні дані на кожного кандидата від політичної партії. Поряд із цим просять надати інформацію стосовно обсягу витрачених коштів на передвиборну кампанію кожного кандидата. А також джерела їх походження», – повідомив Гончаренко.

«Ми отримали цей лист на електронну пошту, ми зв’язалися з управлінням СБУ в Донецькій і Луганській областях, нам підтвердили існування листа, тут є номер, дата. Нам підтвердили, що пан Русінов працює в цьому управлінні», – додав він.

Гончаренко наголосив, що партія розцінює це як політичний тиск на опозицію.

«У зв’язку з цим ми хочемо повідомити наступне: це абсолютно категоричне порушення закону України. Ми розцінюємо це як тиск на нас як опозиційну політичну силу», – зауважив Гончаренко.

«Ми вимагаємо негайного службового розслідування і публічного повідомлення нам про те, що це було, хто це зробив, і якщо це не з вашого наказу і не з наказу керівництва порушено закон, тоді ця людина має понести відповідальність перед законом. І ми хочемо почути результати службового розслідування. В іншому випадку це прямий тиск на опозиційну політичну силу, якою є «Європейська Солідарність», на головну в Україні опозиційну силу до діючої влади. І в цьому тиску, як ми бачимо, може бути використана СБУ. Тож ми очікуємо на реакцію голови СБУ Баканова на цю абсолютно зухвалу чи то провокацію, чи то дійсно тиск на опозицію», – сказав Гончаренко.