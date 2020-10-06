Звільнений за пияцтво та погрози підлеглим прокурор отримає посаду в САП, - ЦПК

Колишній прокурор Тернопільської області Микола Петришин, якого звільнили з посади через пияцтво на робочому місці та погрози підлеглим, стане заступником голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Після скандалу Петришина попросили піти. Щоб пізніше призначити заступником керівника САП у військовій сфері", - повідомили в ЦПК.

Крім того, як розповіли активісти, за останні кілька років Петришин значно поліпшив своє фінансове становище.

"І справді, подумала Венедіктова (генпрокурорка Ірина Венедіктова, - ред.), навіщо звільняти прокурора, у якого за останні кілька років з’явилося дві квартири, 200-метровий будинок у Києві, земельні ділянки та чотири авто? Цінний кадр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на посаді прокурора Тернопільської області Петришин протримався лише три дні. У перший день роботи новий прокурор улаштував бенкет, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази", а якщо вони не будуть підкорятися, то пообіцяв їх "їб*ти, як тупих свиней".

Після цього Петришину рекомендували подати у відставку. Офіційна причина звільнення - непорозуміння з колегами, а неформальна - пиятика на робочому місці та невідповідна поведінка.