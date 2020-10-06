Президент з дружиною були на церемонії прощання із загиблими в Харкові.

Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 27 військових, які перебували на борту літака Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня.

Відповідний указ глава держави підписав 6 жовтня.

За самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:

Андрущенка Дмитра Романовича (посмертно) - молодшого сержанта

Бойка Олександра Анатолійовича (посмертно) - солдата

Булія Ростислава Володимировича (посмертно) - солдата

Вільхового Віталія Богдановича (посмертно) - солдата

Добреліо Дмитра Денисовича (посмертно) - капітана

Донця Дмитра Євгеновича (посмертно) - солдата

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата

Зибюка Костянтина Олеговича (посмертно) - солдата

Золочевського В’ячеслава Віталійовича - солдата

Іванова Євгенія Сергійовича (посмертно) - прапорщика

Кишеню Богдана В'ячеславовича (посмертно) - майора

Клевця Олександра Олександровича (посмертно) - солдата

Козаченка Олега Михайловича (посмертно) - старшого лейтенанта

Корчовського Романа Олександровича (посмертно) - старшого сержанта

Матвійчука Богдана Миколайовича (посмертно) - солдата

Микитченка Миколая Анатолійовича (посмертно) - сержанта

Мсуя Ашрафа Азізовича (посмертно) - старшого лейтенанта

Олабіна Володимира Вадимовича (посмертно) - солдата

Остапенка Олексія Георгійовича (посмертно) - капітана

Померанцева Андрія Андрійовича (посмертно) - солдата

Роспотнюка Андрія Юрійовича (посмертно) - солдата

Скоробогатька Євгена Івановича (посмертно) - старшого солдата

Скочкова Олександра Ігоровича (посмертно) - солдата

Студінського Дмитра Віталійовича (посмертно) - солдата

Хом’ячука Максима Володимировича (посмертно) - солдата

Шеремета Руслана Едуардовича (посмертно) - солдата

Широчука Олега Миколайовича (посмертно) - прапорщика.

Сьогодні на майдані Свободи в Харкові відбулася церемонія вшанування офіцерів і курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули внаслідок катастрофи військового літака Ан-26Ш.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

У церемонії прощання із загиблими 25 вересня 18 курсантами і сімома льотчиками взяли участь президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Під час церемонії над майданом Свободи пролетіли три військові літаки. Пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправлять у рідні міста та села для поховання.

Нагадаємо, в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 18 курсантів Харківського університету Повітряних сил і семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському вдалося вижити. Ще один курсант - Віталій Вільховий - 26 вересня помер у госпіталі від опіків після падіння Ан-26Ш. 30 вересня його поховали на батьківщині - у селі Волиця Сокальського району на Львівщині.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарата, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.