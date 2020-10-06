Президент Володимир Зеленський нагородив медаллю "За військову службу Україні" 27 військових, які перебували на борту літака Ан-26, що зазнав катастрофи під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня.
Відповідний указ глава держави підписав 6 жовтня.
За самовіддане служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку медаллю "За військову службу Україні" нагороджено:
- Андрущенка Дмитра Романовича (посмертно) - молодшого сержанта
- Бойка Олександра Анатолійовича (посмертно) - солдата
- Булія Ростислава Володимировича (посмертно) - солдата
- Вільхового Віталія Богдановича (посмертно) - солдата
- Добреліо Дмитра Денисовича (посмертно) - капітана
- Донця Дмитра Євгеновича (посмертно) - солдата
- Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата
- Зибюка Костянтина Олеговича (посмертно) - солдата
- Золочевського В’ячеслава Віталійовича - солдата
- Іванова Євгенія Сергійовича (посмертно) - прапорщика
- Кишеню Богдана В'ячеславовича (посмертно) - майора
- Клевця Олександра Олександровича (посмертно) - солдата
- Козаченка Олега Михайловича (посмертно) - старшого лейтенанта
- Корчовського Романа Олександровича (посмертно) - старшого сержанта
- Матвійчука Богдана Миколайовича (посмертно) - солдата
- Микитченка Миколая Анатолійовича (посмертно) - сержанта
- Мсуя Ашрафа Азізовича (посмертно) - старшого лейтенанта
- Олабіна Володимира Вадимовича (посмертно) - солдата
- Остапенка Олексія Георгійовича (посмертно) - капітана
- Померанцева Андрія Андрійовича (посмертно) - солдата
- Роспотнюка Андрія Юрійовича (посмертно) - солдата
- Скоробогатька Євгена Івановича (посмертно) - старшого солдата
- Скочкова Олександра Ігоровича (посмертно) - солдата
- Студінського Дмитра Віталійовича (посмертно) - солдата
- Хом’ячука Максима Володимировича (посмертно) - солдата
- Шеремета Руслана Едуардовича (посмертно) - солдата
- Широчука Олега Миколайовича (посмертно) - прапорщика.
Сьогодні на майдані Свободи в Харкові відбулася церемонія вшанування офіцерів і курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули внаслідок катастрофи військового літака Ан-26Ш.
У церемонії прощання із загиблими 25 вересня 18 курсантами і сімома льотчиками взяли участь президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою.
Під час церемонії над майданом Свободи пролетіли три військові літаки. Пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.
Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправлять у рідні міста та села для поховання.
Нагадаємо, в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 18 курсантів Харківського університету Повітряних сил і семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському вдалося вижити. Ще один курсант - Віталій Вільховий - 26 вересня помер у госпіталі від опіків після падіння Ан-26Ш. 30 вересня його поховали на батьківщині - у селі Волиця Сокальського району на Львівщині.
ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарата, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.