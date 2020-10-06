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Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"

Виконуючим обов’язки глави держконцерну президент призначив Ігоря Фоменка.

Зеленський звільнив Абромавичуса з посади гендиректора "Укроборонпрому"
Айварас Абромавичус
Фото: akcenty.com.ua

Президент Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Відповідний указ №422/2020 від 6 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Абромавичуса Айвараса з посади генерального директора Державного концерну "Укроборонпром", - сказано в документі.

Іншим указом №423/2020 Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки гендиректора "Укроборонпрому".

Фото: ukroboronprom.com.ua

Ігор Фоменко в "Укроборонпромі" від 22 листопада 2019 року обіймає посаду заступника генерального директора з виробництва. Працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі, який було реорганізовано та перетворено в Луганський патронний завод. Обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у Холдинговій компанії "АвтоКрАЗ", Corum Group, ICDI Group.

Отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина), пройшов курси Executive Education у Harvard Business School та INSEAD.

Президент Володимир Зеленський призначив Абромавичуса на посаду гендиректора "Укроборонпрому" 30 серпня 2019 року.

У липні в інтерв'ю LB.ua віцепрем’єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський виступив за зміну керівництва концерну "Укроборонпром". Він наголосив, що в рамках реформування концерну "повинен бути серйозно змінений" менеджмент. Уруський підкреслив, що підтримує корпоративне управління в концерні, але хоче бачити там фахових людей.

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