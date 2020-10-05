Порошенко: українська делегація має представити на саміті "Україна-ЄС" стратегію деокупації Донбасу та Криму

Перед українською командою, яка вирушає до Брюсселя на саміт «Україна-ЄС», стоять дуже непрості завдання, бо окрім світової пандемії та економічних негараздів виникла криза довіри до українського керівництва з боку міжнародних партнерів. Про це написав п’ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у своїй статті на сайті «Європейська правда».

«Ця криза виникла через гальмування і навіть задній хід, який за півтора роки дала нова влада в проведенні проєвропейських реформ. Із органів влади методично вичищаються прозахідні управлінці. Зруйновано конкурсні засади в державній службі. Натомість активно призначаються свої «кварталівці», шоумени або рекрутуються відверті чи латентні проросійські кадри з команди Януковича. Такого масштабу антизахідної риторики, як тепер, в українських медіа не було з 2013 року. Зростає тиск на суди, правоохоронні органи, вільні ЗМІ. Офіс Президента буквально розтрощив антикорупційну структуру, яку ми з великим трудом сформували протягом кількох років у співпраці з нашими партнерами. Дійшло до перших м’яких попереджень про можливі проблеми з безвізом», – констатує Порошенко.

За його словами, інерція руху України до Європейського Союзу вичерпується, а зупинитися і "тупцювати на місці" – значить, наражатися на ризик відкочування назад у сферу російського впливу.

«Конче важливим є у Брюсселі зробити все для зміцнення довіри з лідерами ЄС. ЄС не «зовнішній управляючий», а наш майбутній дім. ЄС це дійсно не банкомат, а принципи», – наголошує Порошенко.

«В Брюсселі з вами говоритимуть справжні союзники України, які вболівають за нашу незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та економічне процвітання. Тому перше і основне завдання делегації – придати нове дихання проукраїнській європейській коаліції, відновити проукраїнський драйв в Євросоюзі. Під час саміту має голосно пролунати ідеологія європейської єдності та солідарності з Україною. Солідарності у боротьбі з агресором та у впровадженні складних та комплексних реформ», – пише Порошенко.

Він вважає, що українська делегація має представити союзникам свою стратегію щодо встановлення миру на Донбасі та деокупації Криму і скоординувати шляхи посилення політичного та санкційного тиску на Росію.

«Треба більше санкцій, більше залучення ЄС до відбудови Донбасу, більше спільної протидії повзучій анексії Азовського моря і Керченської протоки, та російській пропаганді! Нема іншого варіанту, крім як повертатися до дорожньої карти Мінських угод і до питання про блакитні шоломи ООН на окупованій частині Донбасу», – переконаний п’ятий Президент.

Порошенко також наголошує на необхідності втілення в життя ідеї галузевих союзів з ЄС. «Передусім у таких секторах як єдиний цифровий ринок, енергетична інтеграція, торгівля і митне співробітництво, а також, безперечно, асоціація з Шенгенською зоною. Всіляко підтримую ідею приєднання України до «Європейської зеленої угоди». На власному досвіді реалізації безвізу знаю, що наявність великої мети окриляє і мобілізує і політичний клас, і все суспільство. Щоб рухатися вперед до членства в ЄС, нам потрібні постійні проекти з чіткими планами, зрозумілими проміжним цілями і взаємними зобов’язаннями», – переконаний лідер «Європейської Солідарності».

Він також зауважив, що слід скоординувати позиції щодо врегулювання політичної кризи в Білорусі та ситуації в Нагірному Карабаху. Порошенко запропонував включити в делегацію голову парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС. На його думку, це б продемонструвало єдність і консолідовану позицію влади та проукраїнської опозиції на шляху до Європейського Союзу.