Зеленський затвердив делегацію України для участі у 75-й сесії Генасамблеї ООН

Глава держави також затвердив директиви для української делегації, які є таємними.

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №486/2020-рп про делегацію України для участі в роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Відповідний документ розміщено на сайті Офісу президента.

До складу української делегації увійшли:

Кулеба Дмитро Іванович — міністр закордонних справ України, глава делегації

Кислиця Сергій Олегович — постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, заступник глави делегації

Джапарова Еміне Айяровна — перший заступник міністра закордонних справ України, член делегації

Жовква Ігор Іванович — заступник керівника Офісу Президента України, член делегації

Кориневич Антон Олександрович — постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, заступник члена делегації

Кувшинникова Вікторія Анатоліївна — заступник директора Департаменту — начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації

Мережко Олександр Олександрович — голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член делегації (за згодою)

Філіпенко Євгенія Іллівна — директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації

Чубаров Рефат Абдурахманович — голова Меджлісу кримськотатарського народу, заступник члена делегації (за згодою)

Яременко Ігор Олександрович — заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції, заступник члена делегації.

Також Зеленський затвердив Директиви делегації України, які додаються таємно.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію в Криму та на Донбасі. Українська сторона планує домогтися посилення тиску на Росію.