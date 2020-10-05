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Зеленський затвердив делегацію України для участі у 75-й сесії Генасамблеї ООН

Глава держави також затвердив директиви для української делегації, які є таємними.

Зеленський затвердив делегацію України для участі у 75-й сесії Генасамблеї ООН
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №486/2020-рп про делегацію України для участі в роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Відповідний документ розміщено на сайті Офісу президента.

До складу української делегації увійшли: 

Кулеба Дмитро Іванович — міністр закордонних справ України, глава делегації

Кислиця Сергій Олегович — постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, заступник глави делегації

Джапарова Еміне Айяровна — перший заступник міністра закордонних справ України, член делегації

Жовква Ігор Іванович — заступник керівника Офісу Президента України, член делегації

Кориневич Антон Олександрович — постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, заступник члена делегації

Кувшинникова Вікторія Анатоліївна — заступник директора Департаменту — начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації

Мережко Олександр Олександрович — голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член делегації (за згодою)

Філіпенко Євгенія Іллівна — директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації

Чубаров Рефат Абдурахманович — голова Меджлісу кримськотатарського народу, заступник члена делегації (за згодою)

Яременко Ігор Олександрович — заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції, заступник члена делегації.

Також Зеленський затвердив Директиви делегації України, які додаються таємно.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію в Криму та на Донбасі. Українська сторона планує домогтися посилення тиску на Росію. 

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