Зеленський затвердив делегацію України для участі у 75-й сесії Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження №486/2020-рп про делегацію України для участі в роботі 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Відповідний документ розміщено на сайті Офісу президента.
До складу української делегації увійшли:
Кулеба Дмитро Іванович — міністр закордонних справ України, глава делегації
Кислиця Сергій Олегович — постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй, заступник глави делегації
Джапарова Еміне Айяровна — перший заступник міністра закордонних справ України, член делегації
Жовква Ігор Іванович — заступник керівника Офісу Президента України, член делегації
Кориневич Антон Олександрович — постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, заступник члена делегації
Кувшинникова Вікторія Анатоліївна — заступник директора Департаменту — начальник відділу ООН Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації
Мережко Олександр Олександрович — голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, член делегації (за згодою)
Філіпенко Євгенія Іллівна — директор Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ України, заступник члена делегації
Чубаров Рефат Абдурахманович — голова Меджлісу кримськотатарського народу, заступник члена делегації (за згодою)
Яременко Ігор Олександрович — заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції, заступник члена делегації.
Також Зеленський затвердив Директиви делегації України, які додаються таємно.
Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію в Криму та на Донбасі. Українська сторона планує домогтися посилення тиску на Росію.