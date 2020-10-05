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"Європейська Солідарність" закликала владу використовувати кошти антиковідного фонду за призначенням

А правоохоронців - провести перевірку.

"Європейська Солідарність" закликала владу використовувати кошти антиковідного фонду за призначенням
Фото: eurosolidarity.org

«Європейська Солідарність» вимагає від правоохоронних органів розслідувати, як витрачаються гроші із Фонду боротьби з коронавірусом. Про це у Facebook написав лідер партії, експрезидент Петро Порошенко.

При цьому він зауважив, що задля створення Фонду вилучалися кошти з культурних і освітніх сфер, з місцевих бюджетів, проте витрачаються вони не на закупку медичного обладнання, тестів та засобів захисту, зокрема, медиків.

«Можемо зробити невтішний висновок: команда Зеленського перетворила Фонд боротьби із Covid-19 на зручний корупційний інструмент із відмивання грошей», – констатує лідер «Європейської Солідарності».

«За таких умов лікарі змушені звертатися із проханням про допомогу до благодійників — у тому числі, і до «Європейської Солідарності». 50 апаратів ШВЛ, 130 000 захисних костюмів для медиків, 10 000 захисних окулярів, 50 000 ІФА-тестів — такі проміжні результати нашої роботи у цьому напрямку», – наголошує Петро Порошенко.

Він закликав владу припинити неефективне використання коштів Фонду боротьби з коронавірусом та розглянути питання про страхування лікарів.

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