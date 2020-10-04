Вдова нардепа Давиденка йде на довибори в Раду по 208 округу на Чернігівщині

Центральна виборча комісія зареєструвала вдову загиблого народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка Людмилу кандидатом у народні депутати на проміжних виборах за округом №208 у Чернігівській області.

На сайті Центральної виборчої комісії зазначено, що Людмилу Давиденко зареєстрували кандидаткою в народні депутати України, яка балотується в ОВО №208 у порядку самовисування "на виконання рішення Верховного Суду".

"Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування", - повідомляється на сайті ЦВК.

За даними Центрвиборчкому, на проміжних виборах народного депутата в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів.

На своїй сторінці у фейсбуці Людмила Давиденко повідомила, що протягом останніх двох тижнів ЦВК двічі відмовляла їй у реєстрації, а "ДМС просто ігнорувала".

Нагадаємо, 5 червня ЦВК призначила проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі №208 у зв'язку зі смертю обраного в цьому окрузі депутата Ради Валерія Давиденка (група "Довіра") одночасно з черговими місцевими виборами - 25 жовтня.

"Слуга народу" на довибори в Раду по 208 округу висунула екскандидата в нардепи від "Батьківщини" Анатолія Гунька, якого раніше підозрювали в рейдерстві.

Давиденка знайшли мертвим з вогнепальним пораненням 23 травня в туалеті офісного центру в Києві. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом було знайдено пістолет. Під час розслідування обставин загибелі народного депутата Валерія Давиденка розглядається три версії, серед них - можливе доведення до самогубства.