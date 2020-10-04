Вірменія та Азербайджан повідомили про "запеклі бої" у Нагірному Карабаху
Вірменія та Азербайджан повідомили про "запеклі бої" у Нагірному Карабаху
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
Михаил Добкин: «Не хотелось бежать, как Виктор Федорович»
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
“За три доби помер”. Історія Івана Венжиновича – лікаря з білбордів “Дякуємо за життя”
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
"Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?
В Україні обрали найкращого вчителя року
В Україні обрали найкращого вчителя року
Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів
Азербайджан слідом за Вірменією заявив про готовність до мирних переговорів
У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
У Києві 35-річну жінку зарізали у продуктовому магазині
Порошенка госпіталізували через коронавірус
Порошенка госпіталізували через коронавірус
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
Державне ЗМІ Білорусі "перейменувало" Україну на "колишню УРСР"
ГоловнаПолітика

Вдова нардепа Давиденка йде на довибори в Раду по 208 округу на Чернігівщині

ЦВК виконала рішення Верховного суду.

Вдова нардепа Давиденка йде на довибори в Раду по 208 округу на Чернігівщині
Фото: facebook.com/Davydenko.Liudmyla

Центральна виборча комісія зареєструвала вдову загиблого народного депутата групи "Довіра" Валерія Давиденка Людмилу кандидатом у народні депутати на проміжних виборах за округом №208 у Чернігівській області.

На сайті Центральної виборчої комісії зазначено, що  Людмилу Давиденко зареєстрували кандидаткою в народні депутати України, яка балотується в ОВО №208 у порядку самовисування  "на виконання рішення Верховного Суду".

"Давиденко Людмила Олексіївна, народилася 5 лютого 1980 року в місті Бахмач Бахмацького району Чернігівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, відсутні відомості щодо партійності, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування", - повідомляється на сайті ЦВК.

За даними Центрвиборчкому, на проміжних виборах народного депутата в ОВО №208 зареєстровано 18 кандидатів.

На своїй сторінці у фейсбуці Людмила Давиденко повідомила, що протягом останніх двох тижнів ЦВК двічі відмовляла їй у реєстрації, а "ДМС просто ігнорувала".

Нагадаємо, 5 червня ЦВК призначила проміжні вибори в одномандатному виборчому окрузі №208  у зв'язку зі смертю обраного в цьому окрузі депутата Ради Валерія Давиденка (група "Довіра") одночасно з черговими місцевими виборами - 25 жовтня.

"Слуга народу" на довибори в Раду по 208 округу висунула екскандидата в нардепи від "Батьківщини" Анатолія Гунька, якого раніше підозрювали в рейдерстві.

Давиденка знайшли мертвим з вогнепальним пораненням 23 травня в туалеті офісного центру в Києві. Нацполіція почала кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. В Офісі Генпрокурора повідомили, що поруч із тілом було знайдено пістолет. Під час розслідування обставин загибелі народного депутата Валерія Давиденка розглядається три версії, серед них - можливе доведення до самогубства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також