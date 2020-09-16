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Кабмін погодив звільнення голови Чернігівської ОДА

Андрій Прокопенко сам подав у відставку.

Кабмін погодив звільнення голови Чернігівської ОДА
Андрей Прокопенко
Фото: cg.gov.ua

Кабінет міністрів України погодив звільнення Андрія Прокопенка з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Про це повідомив у Telegram-каналі народний депутат Василь Мокан.

Мокан зазначив, що звільнення Прокопенка має відбутися за угодою сторін.

Нагадаємо, 12 вересня голова Чернігівської ОДА подав у відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику".

Андрій Прокопенко пропрацював на посаді менше року. Його призначили головою Чернігівської ОДА 1 листопада 2019-го. Раніше він працював політтехнологом та політичним консультантом, очолював департамент комунікації нафтової компанії ТНК-ВР. Керував компанією "Прокопенко і партнери", що спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних і кризових комунікаціях.

На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб "Слуги Народу".

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