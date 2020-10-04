Єрмак визнав, що з призначенням спікера для делегації в ТКГ "трохи запізнились"

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на посаду спікера української делегації в Тристоронній контактній групі розглядають кілька кандидатур. Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24 у суботу, передає Інтерфакс-Україна.

"Це дуже важливо. Адже сьогодні комунікаційні речі грають дуже важливу роль. Ніде правди діти, так, ми трохи запізнюємося. І, безумовно, сьогодні всі люди, які беруть участь у роботі ТКГ (а це багатогодинні конференції) і дуже важливо, адже нам протистоїть досить серйозна інформаційна машина. А для суспільства дуже важливо все, що там відбувається, і воно повинно оперативно, з першоджерел дізнаватися, що відбувалося", - сказав Єрмак.

За його словами, на посаду прессекретаря української делегації в ТКГ розглядається кілька кандидатур. Однак конкретних імен він не назвав.

Нагадаємо, про те, що українській делегації в Тристоронній контактній групі призначать спікера стало відомо 30 вересня. Після кількох скандальних заяв тоді ще члена делегації Вітольда Фокіна, зокрема, про виплату пенсій громадянам України на окупованих територіях, а також про відсутність доказів війни між Росією та Україною.

Повідомляли, що посаду речника запропонували Маркіяну Лубківському. Дипломат цю інформацію підтвердив і сказав, що йому потрібно кілька днів для ухвалення рішення.