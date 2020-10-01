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Лубківський підтвердив пропозицію стати спікером делегації ТКГ

На ухвалення рішення дипломатові знадобиться кілька днів.

Лубківський підтвердив пропозицію стати спікером делегації ТКГ

Український дипломат Маркіян Лубківський підтвердив, що йому запропонували стати спікером української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, і заявив, що для ухвалення рішення йому знадобиться кілька днів.

Про це Лубківський розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мене запитують про це щодня, і я все ще кажу, що мені треба декілька днів, щоб остаточно визначитися. Нічого не змінилося. Я насправді вдячний главі української делегації, першому президенту України Леоніду Кравчуку за таку пропозицію. Я насправді приємно вражений, що той досвід, який я отримав свого часу, працюючи в Союзній Республіці Югославія, Республіці Хорватія, може стати в нагоді. Але мені все ще треба певний час (я думаю, це недовго: день-два), щоб прийняти остаточне рішення", - цитує Лубківського Інтерфакс-Україна.

30 вересня стало відомо, що в українській делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі з'явиться офіційний спікер. Повідомляли, що цю посаду займе Маркіян Лубківський.

Лубківський - український дипломат, політичний і громадський діяч. У 2003-2004 роках він очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006 року по травень 2009-го був надзвичайним і повноважним послом України в Хорватії (за сумісництвом в Боснії і Герцеговині).

У 2014 році став радником голови Служби безпеки, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов з посади у червні 2015 після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.

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