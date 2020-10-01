Лубківський підтвердив пропозицію стати спікером делегації ТКГ

Український дипломат Маркіян Лубківський підтвердив, що йому запропонували стати спікером української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, і заявив, що для ухвалення рішення йому знадобиться кілька днів.

Про це Лубківський розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мене запитують про це щодня, і я все ще кажу, що мені треба декілька днів, щоб остаточно визначитися. Нічого не змінилося. Я насправді вдячний главі української делегації, першому президенту України Леоніду Кравчуку за таку пропозицію. Я насправді приємно вражений, що той досвід, який я отримав свого часу, працюючи в Союзній Республіці Югославія, Республіці Хорватія, може стати в нагоді. Але мені все ще треба певний час (я думаю, це недовго: день-два), щоб прийняти остаточне рішення", - цитує Лубківського Інтерфакс-Україна.

30 вересня стало відомо, що в українській делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі з'явиться офіційний спікер. Повідомляли, що цю посаду займе Маркіян Лубківський.

Лубківський - український дипломат, політичний і громадський діяч. У 2003-2004 роках він очолював пресслужбу Міністерства закордонних справ. З грудня 2006 року по травень 2009-го був надзвичайним і повноважним послом України в Хорватії (за сумісництвом в Боснії і Герцеговині).

У 2014 році став радником голови Служби безпеки, займався питаннями інформаційної політики та зв'язків з громадськістю, координував комунікацію СБУ зі ЗМІ. Пішов з посади у червні 2015 після відставки глави СБУ Валентина Наливайченка.