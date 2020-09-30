Ярош запропонував Зеленському призначити його керівником ТКГ

Колишній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош запропонував свою кандидатуру на пост керівника української делегації в Тристоронній контактній групі щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він написав у фейсбуці.

"«Мінські домовленості» - це зло для України, і їх реалізація призведе до Українського Повстання, а отже, до ще більшої крові наших співвітчизників. Вона нам не треба. Нам потрібна не капітуляція, а мир через українську Перемогу. Щоб вийти з цієї патової ситуації, пропоную Володимиру Зеленському свою кандидатуру в якості керівника української делегації у Тристоронній контактній групі", - зазначив Ярош.

Він наголосив, що будь-які перемовини з ворогом "мають проходити з позиції сили, а не немічності та зради".

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський вивів зі складу делегації України у ТКГ Вітольда Фокіна та звільнив його від виконання обов’язків першого заступника глави делегації. Це сталося після того, як Фокін на засіданні парламентського комітету заявив, що наразі не бачив підтвердження війни між Росією та Україною. Він також пообіцяв підняти на засіданні ТКГ питання отримання пенсій громадянами України, які проживають на окупованій території Донбасу.

В Офісі президента відреагували на заяви Фокіна, наголосивши, що "кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим" і що "потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу".

Народний депутат України від фракції "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатський запит до президента з вимогою відкликати Фокіна з української делегації в ТКГ. Припинити роботу Фокіна в ТКГ закликав і голова МВС Арсен Аваков. У "Європейській Солідарності" заявили, що ініціюють звернення до СБУ і ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження за держзраду щодо Фокіна. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Фокін має піти з ТКГ.

Сьогодні також стало відомо, що в українській делегації в ТКГ з'явиться офіційний спікер. Цю посаду може зайняти Маркіян Лубківський.

З 9 червня українську делегацію в ТКГ консультують представники ОРДЛО - журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш від Донецької області, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер - від Луганської. Очолює ТКГ Леонід Кравчук.