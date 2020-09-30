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Кабмін встановив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба

Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу.

Кабмін встановив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба
Фото: Comments.UA

Кабінет міністрів регламентував проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України з 1 жовтня по 1 листопада 2020 року. Результат конкурсу повинен бути відомий до 1 грудня.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Уряд також доручив Міністерству культури і інформаційної політики забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. За результатами конкурсу та обговорення, Мінкультури має до 1 грудня 2020 року подати Міністерству юстиції пропозиції для підготовки проекту закону "Про державні символи України".

Для проведення конкурсу оргкомітет має вибрати журі.

Для відзначення кращих проектів ескізів встановлюються премії: перша премія - 100 тис. гривень, друга - 50 тис. гривень і третя - 30 тис. гривень. У разі, якщо перша премія не присуджується, оргкомітет інформує Кабмін про результати і пропонує продовжити термін проведення конкурсу.

Переможець за згодою повинен передати авторські майнові права на ескіз логотипу, підписавши відповідний договір з Мінкультури.

Співголовами оргкомітету визначені Міністр юстиції Денис Малюська і Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 25 серпня Верховна Рада доручила провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обиратимуть найкращий ескіз герба. Його організацію покладено на Кабінет міністрів.

На сьогодні затверджений лише малий герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводив конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба і кращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проект великого Державного Герба України і текст державного гімну. Проект герба України являє собою зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображено щитотримачів, праворуч - козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - князівський вінець, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. Однак, до затвердження проекту законодавчо справа так і не дійшла.

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