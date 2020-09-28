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Кабмін ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

Проєктом угоди передбачено створення системи радіаційного моніторингу.

Кабмін ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку
Фото: kmu.gov.ua

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, що передбачає створення правових підстав для укладення угоди між урядом України та Єврокомісією у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Актом пропонується схвалити проєкт Угоди про фінансування річної програми дій щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу", - йдеться в повідомленні.

Угодою передбачається реалізація проєкту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС – 5,9 млн євро), який складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України.

Відповідно до документа, створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції наявних об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією. 

"Відповідні кроки сприятимуть розширенню можливостей реагування на радіологічні ризики в Україні та ранньому попередженню європейських країн про відповідні ризики", - додали в уряді.

Нагадаємо, у травні Верховна Рада прийняла закон про безпеку використання ядерної енергії, який скасовує ослаблення нагляду в атомній енергетиці й підсилює правовий статус Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ).

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