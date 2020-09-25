Ексміністр фінансів Данилюк став головою наглядової ради Нацдепозитарію

Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк став головою наглядової ради Національного депозитарію. Рішення було ухвалене на засіданні оновленого складу Наглядової ради ПАТ "НДУ" 24 вересня, інформує пресслужба депозитарію.

"Головою Наглядової ради ПАТ «НДУ» було обрано незалежного директора – Олександра Данилюка, який має значний професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи Наглядової ради НДУ. В 2019 році Олександр займав посаду Секретаря РНБОУ, а з квітня 2016 року по червень 2018 року обіймав посаду Міністра фінансів України", - повідомляє НДУ.

Заступником голови Наглядової ради обрано представника акціонера НБУ Миколу Селехмана.

Нагадаємо, новий склад наглядової ради НДУ був обраний 4 серпня. Перше засідання нового складу учасників НДУ відбулося 3 вересня.

У червні Національний депозитарій звільнив голову наглядової ради Ігоря Мітюкова.

Національний депозитарій України - юридична особа, створена в формі публічного акціонерного товариства в 1999 році, на яку, відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", покладено функції центрального депозитарію послуг. Діяльність депозитарію спрямована на забезпечення формування та функціонування єдиної системи депозитарного обліку цінних паперів.

Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної цим Законом.