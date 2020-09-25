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В Україні побільшало безробітних

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше склала 1,7 млн. осіб.

В Україні побільшало безробітних
Фото: EPA/UPG

Рівень безробіття в Україні в другому кварталі 2020 року зріс до 9,9% у порівнянні з 8,6% у першому кварталі.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

"Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15–70 років – 55,2%. Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становив 9,8%, а серед осіб у віці 15–70 років – 9,9%", - йдеться в повідомленні.

Так, в ІІ кварталі 2020-го кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше становила 15,7 млн. осіб.

Кількість безробітного населення віком 15 років і старше склала 1,7 млн. осіб. 

Нагадаємо, за час карантину статус безробітного отримали 444 тисячі українців.Це на 73% більше, ніж станом на цей самий період минулого року.

Україна упродовж карантину виплатила 7,5 мільярда гривень допомоги по безробіттю.

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