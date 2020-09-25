Шмигаль анонсував створення в Україні фондового ринку

Консультації зі спеціалістами щодо утворення в Україні фондового ринку вже розпочалися, запевняє прем'єр.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на створення в Україні фондового ринку за рік.

Про це йдеться в повідомленні на Урядовому порталі.

Зазначається, що сьогодні Шмигаль провів зустріч з Американською торговельною палатою (ACC). Під час неї він запевнив, що консультації зі спеціалістами щодо утворення в Україні фондового ринку вже розпочалися.

Він також закликав представників АСС доєднатися до цього процесу.

"Переконаний, із залученням міжнародних експертів ми розвинемо цю тему та за рік вийдемо на створення фондового ринку", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, попередні підрахунки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) свідчать про падіння економіки України на 4,5% через пандемію COVID-19. За оцінками установи, таке зниження не є критичним.