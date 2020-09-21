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Україна запропонувала МВФ розпочати роботу місії онлайн

Голова українського уряду запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи президента і уряду України.

Україна запропонувала МВФ розпочати роботу місії онлайн
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував почати роботу місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, в онлайн-режимі. 

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Зазначається, що Шмигаль сьогодні провів онлайн-зустріч із Директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером. Голова українського уряду запевнив, що продовження співпраці з МВФ є одним із важливих пріоритетів роботи президента і уряду України.

"Україна високо цінує всебічну підтримку МВФ, що надається у непрості для всього світу часи", - сказав Шмигаль.

Він також повідомив, що було направлено лист на адресу директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої із зверненням щодо початку роботи в онлайн-режимі місії в Україні.

Про відповідь МВФ на пропозицію Україні у повідомленні не сказано.

Нагадаємо, 21 серпня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Разом з тим, за його словами, дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, ще не визначена.

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