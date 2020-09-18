Україна досі очікує перший транш від кредиту Світового банку, - міністр фінансів

Світовий банк поки не перерахував перший транш допомоги Україні в розмірі 350 млн доларів.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми їх очікуємо. Ми 1 вересня провели найбільшу виплату $2 млрд і зробили це самостійно без фінансової підтримки від міжнародних партнерів, на яку розраховували. Ми готові до різних сценаріїв, але розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - зазначив він.

За словами Марченка, Україна сподівається отримати всі 700 млн доларів кредиту до кінця року.

"Спочатку ми говорили про 1 млрд доларів, але у зв'язку з великим навантаженням на бюджет Всесвітнього банку через запити країн-членів, цю суму скоротили до 700 млн", - пояснив Марченко.

Раніше повідомлялося, що Україна сподівалася підписати кредитну угоду про виділення 350 млн доларів зі Світовим банком ще наприкінці серпня. Отримання коштів можливе тільки після укладання цієї угоди.

Нагадаємо, що 26 червня Всесвітній банк ухвалив рішення виділити Україні 350 млн доларів у межах першого займу на економічне відновлення та підтримку реформ. Кошти мають піти на зміцнення земельного та кредитного ринків, підтримку демонополізації, посилення системи соціального захисту.