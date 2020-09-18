Поїзд із Kyiv Boryspil Express перевели на інший маршрут через відсутність попиту

АТ "Укрзалізниця" переводить дизель-поїзд ДПКр-3, який курсував від центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту Бориспіль, на регіональний напрямок.

Про це повідомила пресслужба ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод".

"Після виконання робіт з адаптування локомотивного депо ТЧ-5 Одеської залізниці для можливості технічного обслуговування дизель-поїзда ДПКр-3, 17 вересня було організовано його випробувальну поїздку за маршрутом Черкаси – ст. ім. Т. Г. Шевченка", - йдеться в повідомленні.

Регулярні комерційні перевезення на цьому напрямку руху розпочнуться з 26 вересня.

Таке рішення ухвалили через суттєве скорочення повітряного пасажиропотоку, викликаного карантинними заходами через поширення коронавірусу.

Дизель-поїзд ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу працював на цьому напрямку понад 8 місяців. Доїхати до аеропорту бориспільським експресом можна іншими потягами, які залишилася на маршруті. Актуальний розклад рейсів можна дізнатися на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, експрес "Київ-Бориспіль" запущений 30 листопада 2018 року. Квитки на цей поїзд можна купити в двох касах на Центральному та Південному вокзалах, а також у чотирьох кіосках самообслуговування, розміщених над 14-ю колією, з якої і відправляється експрес. Вартість проїзду - 80 гривень.

Експрес з'єднує станцію "Київ-Пасажирський" з міжнародним аеропортом "Бориспіль", а також робить проміжну зупинку на станції "Дарниця".

Раніше повідомлялося, що у червні на Видубичах побудували зупинку для експреса в "Бориспіль" і поїздів "Інтерсіті".