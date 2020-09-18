​Міністр фінансів назвав помірним 6%-ий дефіцит бюджету в 2021 році

"Різке скорочення дефіциту в наступному році стало б шоком для економіки".

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним та відповідає загальносвітовим тенденціям.

Про це він сказав у Верховній Раді, представляючи законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

"Дефіцит бюджету планується на рівні 270 млрд гривень, що становить 6% ВВП. Це менше показника поточного бюджету на 1,5 в.п. За прогнозом Міжнародного валютного фонду, фіскальний дефіцит країн, що розвиваються, у 2021 році в середньому буде становити 8,5% ВВП, а в світі загалом - 8,2%. Показники Україна в цьому контексті виглядають досить помірними, і наш рівень бюджетного дефіциту навіть означає більш жорсткий характер фіскальної політики відносно інших країн світу", - сказав Марченко.

"Передчасне різке скорочення дефіциту в наступному році стало б додатковим шоком для нашої економіки, поглибило б економічний спад під затяжним характером пандемії та могло б заблокувати позитивні тенденції відновлення ВВП", - пояснив Марченко позицію уряду.

Він сказав також, що короткостроковій перспективі високий дефіцит бюджету планують зберегти багато інших країн, такі як Єгипет, Франція, Польща, Перу, Індонезія. "Усі зазначені країни забюджетували значний дефіцит на 2021 рік від 5,5% до 6,7% ВВП", - сказав Марченко.

Він також повідомив, що у 2022 році бюджетний дефіцит планують скоротити до 4,5% ВВП, а в 2023 - до 3% ВВП.

Нагадаємо, що через коронакризу у 2020 році дефіцит бюджету підняли до 7,5% (298 млрд гривень).

Бюджетні правила забороняють установлювати рівень дефіциту держбюджету вище за 3% ВВП, і в останні роки до кризи його вдавалося втримувати в цих рамках. Цю норма в 2020 році призупинена.