УЗА: відмова від графікових перевезень спровокує колапс на залізниці і зрив експорту

Українська зернова асоціація наполягає на негайному відновленні перевезень за розкладом руху маршрутних поїздів. Відповідні звернення направлені в Укрзалізницю, Мінінфраструктури і Мінекономрозвитку.

Як раніше повідомлялося, з 18 вересня Укрзалізниця припиняє дію договору про перевезення вантажів за розкладом руху маршрутних поїздів (РРМП). Причина - розслідування АМКУ за скаргою металургійних компаній. АМКУ визнав графікові перевезення такими, що створюють нерівні умови для власників вантажів.

В УЗА нагадали, аграрний експорт приносить державі 40% валютних надходжень. При цьому зернова галузь забезпечує 15% ВВП. Цього року аграрії можуть наблизитися до минулорічного рекордного врожаю зернових, а експорт може скласти 56 млн тонн зерна. Однак без стабільної та ефективної роботи залізниці виконати експортні зобов'язання неможливо: близько 65% зерна з регіонів експортується через морські порти, до яких його доставляє виключно залізничний транспорт. У зв'язку з цим в УЗА вважають, що відмова від графікових перевезень з високою часткою ймовірності спровокує колапс залізничних перевезень в піковий період, що призведе до зриву експортних поставок.

«Перевезення на особливих умовах відповідають практиці перевезень зернових вантажів провідних країн світу, в тому числі які є конкурентами на глобальному ринку української агропродукції. Відсутність такої можливості для українських експортерів загрожує економічній безпеці та конкурентоспроможності аграрної галузі України на світовому ринку», - заявили в УЗА.

Крім того, відмова від графікових перевезень негативно позначиться на прибутковості самої Укрзалізниці. Транспортування зерна забезпечує 20% всього доходу вантажних залізничних перевезень, а графікові перевезення принесли компанії 207 млн грн доходу за підсумками 2019 року.

УЗА закликає відновити дію договору по РРМП і врахувати інтереси агрогалузі, яка сьогодні є найбільшим джерелом валютних надходжень. Асоціація надала свої пропозиції і зауваження до договору РРМП і висловила сподівання на те, що вони будуть враховані.