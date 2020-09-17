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Світовий банк вважає, що на відновлення економіки після кризи піде до 5 років

Бідні країни будуть відновлюватися довше, ніж заможні. 

Світовий банк вважає, що на відновлення економіки після кризи піде до 5 років
Фото: wiwo.de

Відновлення світової економіки післі кризи, викликаної пандемією, може зайняти до п'яти років. 

Про це заявила головна економістка Світового банку Кармен Рейнхарт, пише Reuters.

"Ймовірно, зразу почнеться швидке відновлення на фоні скасування усіх обмежувальних заходів карантину, але повне відновлення займе до п'яти років", - повідомила вона.

Рейнхарт відзначила, що в деяких країнах коронакриза триватиме довше, ніж в інших, та посилить нерівність, оскільки бідні країни постраждають сильніше. За її словами, уперше за 20 років після кризи рівень бідності в світі почне зростати.

Нагадаємо, що у травні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії COVID-19. 

Китайська економіка першою у світі відновила зростання після епідемії. 

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