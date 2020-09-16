Гетманцев пов'язав протести ФОПів з наближенням виборів

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що протести ФОПів, які мітингували в середу з вимогою звільнити їх від обов'язку використовувати касові апарати (реєстратори розрахункових операцій), пов'язані з наближенням місцевих виборів.

Про це він сказав у коментарі LB.ua, коментуючи доручення спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова розглянути пакет законопроектів, які вимагають представники руху "SaveФОП".

"Голова Верховної Ради дав доручення найближчим часом винести на комітет. Ми не будемо зволікати, це не буде місяць - буде менше", - пообіцяв Гетманцев.

При цьому він підкреслив, що вважає вимоги протестувальників необґрунтованими.

"Ми начебто намагаємося побудувати європейську країну, де є рівні правила для всіх і весь бізнес працює в білу. Для цього одним з інструментів є електронний чек, чи програмне РРО. Це програмне забезпечення, яке ФОП повинен скачати з сайту Податкової, встановити собі на смартфон і здійснювати облік своїх операцій через це програмне забезпечення. Ми не змушуємо сплачувати більше податків - навпаки, ми збільшили ліміти. Ми не хочемо зробити якісь інші обтяження. Ми просимо вести облік так, як це робиться у всій Європі, через РРО. Все, більше нічого ми не вимагаємо", - пояснив Гетманцев.

"Це світоглядна річ. Ми не можемо побудувати цивілізоване європейське суспільство, залишаючись одночасно в совку. Або ми зрозуміємо, що є один закон для всіх і ніхто не може ухилятися від оподаткування, не торгувати контрабандою, або ми повинні погодитися, що всі можуть ці робити і абсолютно всьому бізнесу дозволити це", - сказав депутат.

За його словами, протести підігрівають представники "Європейської солідарності" в політичних цілях

"Ми виконуємо обіцянку, що податки повинні сплачуватися всі, що умови повинні бути рівні для всіх, що ми повинні захистити споживачів. Це ж не тільки ми обіцяли, а й інші політичні сили. Але напередодні місцевих виборів наші опоненти, які колись були владою, а зараз перейшли в опозицію, вирішили цю больову точку в бізнесі використати. Тому вони розкачують цю ситуацію... Хоча я не виключаю, що дійсно частина підприємців звикла працювати в тіні. Це зручно: краще не сплачувати податки, ніж сплачувати", - сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що мітингувальники вимагають розглянути законопроєкти 3853-1, 3853-2 та 3993.