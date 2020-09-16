На ЗАЗі збиратимуть кросовери Renault з російських машинокомплектів

На Запорізькому автомобілебудівному заводі (ЗАЗ) збиратимуть купе-кросовери Renault Arkana з російських машинокомплектів.

Про це повідомляється на сайті Renault Ukraine.

Зазначається, що на заводі дотримуються всіх стандартів і вимог групи Renault.

16 вересня компанія презентувала новий кросовер Renault Arkana. Це перша модель Renault в Україні з бензиновим турбодвигуном на 150 л. с. Авто також оснащене автоматичною трансмісією CVT X-Tronic нового покоління і інтелектуальною системою повного приводу.

Його ціна стартує від 467 900 гривень.

Нагадаємо, 10 вересня ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Groupe Renault для українського ринку. Перед початком проекту ЗАЗ було проведено масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості.

ЗАЗ належить корпорації "УкрАвто" Таріела Васадзе. За даними асоціації "Укравтопром", цього року на підприємстві не випустили жодного легкового автомобіля.