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Жители французского городка устроили масштабный протест против сокращений в Renault

Городу грозит упадок после закрытия производства.

Фото: twitter.com/AbdallagDavid

Несколько тысяч человек вышли в субботу, 30 мая, на демонстрацию в городе Мобёж на севере Франции против плана экономии, объявленного руководством Renault. Автоконцерн собирается сократить 15 тысяч рабочих мест по всему миру, в том числе 4,6 тысячи - во Франции, пишет RFI.

Работники предприятия протестуют против планов руководства концерна перенести часть производства на завод в соседнем городе Дуэ, который находится в 70 км от Мобёжа. Эта мера затронет 2,1 тысячи работников.

Шествие работников Renault, в котором приняли участие несколько тысяч человек, прошло от стен завода до мэрии города Мобёж. Акция прошла по призыву крупнейших профсоюзных организаций. Ее также поддержали местные депутаты и простые жители, которые опасаются, что город придет в упадок после закрытия производства.

План Renault также предусматривает сокращение производственных мощностей в мире с 4 млн автомобилей в 2019 году до 3,3 млн в 2024 году. Компания также откажется от запланированного наращивания мощностей в Марокко и Румынии.

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