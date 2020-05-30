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Несколько тысяч человек вышли в субботу, 30 мая, на демонстрацию в городе Мобёж на севере Франции против плана экономии, объявленного руководством Renault. Автоконцерн собирается сократить 15 тысяч рабочих мест по всему миру, в том числе 4,6 тысячи - во Франции, пишет RFI.

Работники предприятия протестуют против планов руководства концерна перенести часть производства на завод в соседнем городе Дуэ, который находится в 70 км от Мобёжа. Эта мера затронет 2,1 тысячи работников.

Шествие работников Renault, в котором приняли участие несколько тысяч человек, прошло от стен завода до мэрии города Мобёж. Акция прошла по призыву крупнейших профсоюзных организаций. Ее также поддержали местные депутаты и простые жители, которые опасаются, что город придет в упадок после закрытия производства.

Ils sont des milliers à #Maubeuge à se lever pour rejeter le plan d’économie de #Renault

La colère se déconfine contre le monde des actionnaires qui tente encore de passer en force

Pas cette fois 🔥#GiletsJaunes #PlusJamaisCa #GreveGenerale pic.twitter.com/9aC9jreUHc — Marcel Aiphan (@AiphanMarcel) May 30, 2020

План Renault также предусматривает сокращение производственных мощностей в мире с 4 млн автомобилей в 2019 году до 3,3 млн в 2024 году. Компания также откажется от запланированного наращивания мощностей в Марокко и Румынии.