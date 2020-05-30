Под Вроцлавом в ДТП погиб украинец

Вблизи польского города Вроцлав в ДТП погиб 41-летний украинец. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНН.

"Сегодня управление полиции города Вроцлав сообщило о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 29 мая на автомагистрали А4 (уезд Шрода-Шленска) с участием легкового автомобиля Opel Movano и грузовика Mersedes. В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля - гражданин Украины, 1979 года рождения", - сообщил Погорельцев.

Тело умершего доставили на судмедэкспертизу во Вроцлав. По факту ДТП полиция города Сьрода-Слёнска открыла уголовное производство.

В МИД также отметили, что Генеральное консульство Украины в Кракове поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и разыскивает родственников погибшего.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Генерального консульства Украины в Кракове.

Напомним, в Харькове два человека погибли и трое травмировались в ДТП с участием патрульного автомобиля. Одним из погибших оказался 22-летний сотрудник отдела полиции.