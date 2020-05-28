Двое украинских заробитчан утонули в озере в Польше

Двое украинских заробитчан утонули в озере возле польского города Нове Варпно на границе с Германией.

Как сообщает "Радио Польша" со ссылкой на пожарную службу Полице, тела нашли 26 мая после недельных поисков, усложнявшихся заиленностью озера.

По предварительным данным, в воскресенье, 17 мая, мужчины в возрасте 31 и 36 лет выехали в магазин на моторной лодке.

Сообщение об исчезновении мужчин полиция получила в понедельник, 18 мая. Тогда было известно только то, что мужчины были в магазине и сделали покупки. В тот же день на воде нашли их лодку, опрокинутую вверх дном. Самих мужчин тогда не обнаружили.

Пока неизвестно, что именно произошло. Вероятно, мужчины сели в лодку после покупок, но не справились с управлением лодкой и утонули.

Напомним, 29 апреля стало известно, что на острове Бали были найдены мертвыми двое украинцев. Их тела обнаружили в номере отеля, в котором они проживали. Погибших проверяли на заражение коронавирусом - анализы показали, что они не были больны.

Позже экспертиза показала наличие в их крови ядовитых веществ.