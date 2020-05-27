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SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
SpaceX отправляет астронавтов в космос (прямая трансляция)
ГлавнаяМир

SpaceX отменила отправку астронавтов на Международную космическую станцию из-за плохой погоды

Резервный запуск состоится в субботу, 30 мая.

SpaceX отменила отправку астронавтов на Международную космическую станцию из-за плохой погоды
Crew Dragon
Фото: Crew Dragon (SpaceX)

Компания SpaceX Илона Маска отменила отправку на Международную космическую станцию двух американских астронавтов.

Запуск был запланирован на 27 мая в 23:33 по Киеву.

Из-за плохой погоды резервный запуск перенесли на субботу, 30 мая.

Доставить астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на МКС предстоит космической капсуле Crew Dragon с ракетой Falcon 9. Запуск будет проведен с того же космодрома, с которого стартовала последняя миссия программы шаттлов NASA в 2011 году.

Напомним, SpaceX успешно протестировала Crew Dragon без астронавтов в прошлом году, отправив корабль в первую орбитальную миссию.

В январе 2020 года SpaceX взорвала ракету Falcon 9 в рамках теста на безопасность. Сообщалось, что испытания системы спасения экипажа Crew Dragon в полете прошли успешно.

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