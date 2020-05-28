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Парламент Канады отменил заседания до сентября из-за коронавируса

Депутаты будут работать в комитетах посредством видеосвязи.

Парламент Канады отменил заседания до сентября из-за коронавируса
Фото: Travelcalendar

Регулярные заседания парламента Канады не возобновятся как минимум до сентября -  такое решение поддержали большинство депутатов.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на канадские СМИ.

Решение об отмене пленарных заседаний поддержала правящая Либеральная партия, а также Зеленая и Новая демократическая партии, находящиеся в оппозиции. В то же время, две другие оппозиционные силы - Консервативная партия и Квебекский блок - проголосовали против. По их мнению, отсутствие пленарных заседаний лишает народных избранников возможности должным образом представлять интересы избирателей.

Отмечается, что вместо пленарных заседаний депутаты в июне будут собираться в формате специального комитета, меньшая часть участников которого будет заседать в Оттаве лично, а остальные - дистанционно с помощью видеосвязи.

После завершения сессии в конце июня комитет соберется еще минимум четыре раза в течение лета.

Депутаты также договорились активнее разрабатывать процедуру дистанционного голосования.

Напомним, канадский парламент ушел на карантин в марте. С тех пор он несколько раз собирался на внеочередные заседания для принятия законов, необходимых для поддержки населения в условиях коронакризиса. Депутаты также регулярно продолжают дискутировать в составе специального комитета, но тоже только по вопросам, связанным с противодействием COVID-19.

12 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи были помещены на самоизоляцию из-за подозрения заболевания коронавирусом. Инфекцию подтвердили у жены премьера, в конце марта она выздоровела.

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