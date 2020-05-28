США выделят Украине $125 млн военной помощи за успехи в реформах, - CNN

Пентагон уведомил Конгресс США о том, что Украина достигла прогресса в ключевых реформах.

Пентагон уведомил Конгресс США о том, что правительство Украины достигло необходимого в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 млн.

Об этом сообщает CNN.

По словам помощника конгрессмена и представителя оборонного ведомства США, Киев добился успеха в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора.

Отмечается, что $125 млн являются второй частью помощи Украине в области безопасности в размере $250 млн, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.

По данным собеседников телеканала, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера. Включение катеров в пакет помощи в Пентагоне рассматривают как особо важное, с учетом милитаризации Россией Черного и Азовского морей.

Напомним, в августе 2019 года президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу финансирования Украины в области безопасности, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Спустя месяц Администрация США сняла блокировку 250 млн долларов, предназначенных для Украины.

В феврале 2020 года замминистра обороны США, который был против задержки военной помощи Украине, ушел в отставку.