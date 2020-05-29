Участники акции хотят обратить внимание на возможные махинации во время закупки средств защиты от Минздрава.

Фото: Макс Требухов

Под стенами Офиса президента на Банковой в Киеве вечером 29 мая прошла акция с требованием отставки министра охраны здоровья Максима Степанова, сообщает корреспондент LB.ua.

Цель акции, которую организаторы и участники назвали "хип-хоп вечеринка "Первый миллиард Максима Степанова", - обратить внимание на возможные махинации во время закупки средств защиты от Минздрава.

Среди участников - пациентские организации и даже нардепы от партии "Голос".

Они обратили внимания на то, что месяц назад Минздрав без тендера купил 70 тыс. китайских костюмов для врачей по цене 488 грн — вдвое дороже, чем за аналогичные костюмы заплатили волонтеры. Костюмы должны были поставить 1 мая, но привезли 16 мая и только 30 тыс. из 70 закупленных.

"Неделю назад Степанов утвердил с бюджетным комитетом закупку 4,4 миллионов костюмов по той же магической китайской цене — 488 грн 61 коп", - говорится в анонсе акции. По подсчетам активистов, эта закупка будет стоить на миллиард гривен дороже, чем могла бы.

Участники вечеринки также говорили о "рейдерском захвате" Национальной службы здоровья. Речь идет о том, что министр Степанов не назначил на должность главы НСЗУ ни одного из трех кандидатов, которые победили на конкурсе. Планируется, что назначение состоится без конкурса.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

На протест собралось около сотни людей. Активисты поставили старые пустые кровати, которые символизируют пациентов и больницы, которым не хватает средств защиты.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Под стены президента активисты принесли также диджейский пульт, сухой лед, шампанское, ненастоящие деньги и икру, золотой батон, корону и т.п.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов