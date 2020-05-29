Под стенами Офиса президента на Банковой в Киеве вечером 29 мая прошла акция с требованием отставки министра охраны здоровья Максима Степанова, сообщает корреспондент LB.ua.
Цель акции, которую организаторы и участники назвали "хип-хоп вечеринка "Первый миллиард Максима Степанова", - обратить внимание на возможные махинации во время закупки средств защиты от Минздрава.
Среди участников - пациентские организации и даже нардепы от партии "Голос".
Они обратили внимания на то, что месяц назад Минздрав без тендера купил 70 тыс. китайских костюмов для врачей по цене 488 грн — вдвое дороже, чем за аналогичные костюмы заплатили волонтеры. Костюмы должны были поставить 1 мая, но привезли 16 мая и только 30 тыс. из 70 закупленных.
"Неделю назад Степанов утвердил с бюджетным комитетом закупку 4,4 миллионов костюмов по той же магической китайской цене — 488 грн 61 коп", - говорится в анонсе акции. По подсчетам активистов, эта закупка будет стоить на миллиард гривен дороже, чем могла бы.
Участники вечеринки также говорили о "рейдерском захвате" Национальной службы здоровья. Речь идет о том, что министр Степанов не назначил на должность главы НСЗУ ни одного из трех кандидатов, которые победили на конкурсе. Планируется, что назначение состоится без конкурса.
На протест собралось около сотни людей. Активисты поставили старые пустые кровати, которые символизируют пациентов и больницы, которым не хватает средств защиты.
Под стены президента активисты принесли также диджейский пульт, сухой лед, шампанское, ненастоящие деньги и икру, золотой батон, корону и т.п.