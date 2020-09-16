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В Раді назвали терміни отримання Україною чергового траншу МВФ

Зазначається, що Україна виконала більшість структурних маяків для його отримання.

В Раді назвали терміни отримання Україною чергового траншу МВФ
Фото: economica.com.ua

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прогнозує отримання Україною чергового траншу МВФ в грудні цього року.

Про це він сказав  в середу, 16 вересня, в ефірі "Українського радіо".

"Є надія на те, що наша переговорна команда досягне успіху і ми отримаємо транш у грудні", - сказав Гетманцев.

Він також зазначив, що Україна виконала більшість структурних маяків для його отримання.

Нагадаємо, 21 серпня постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by. Разом з тим, за його словами, дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, ще не визначена.

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