​В МВФ розповіли про перспективи співпраці з Україною

Дата наступного візиту в Україну нової місії Фонду ще не визначена.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір Міжнародного валютного фонду (МВФ) продовжити співпрацю з Україною в межах програми stand-by.

Таку заяву він зробив в інтерв’ю "Громадському".

Разом з тим, за його словами, дата наступного візиту нової місії, яка має оцінити прогрес уряду та Національного банку у виконанні вимог фонду, ще не визначена.

"Дискусії стосовно виконання параметрів та показників (кредитної) програми тривають, дату початку роботи місії МВФ стосовно першого перегляду програми наразі ще не визначено", — сказав Люнгман.

Він пояснив, що наразі тривають дискусії з урядом щодо термінів проведення реформ, які є умовами для отримання Україною грошей від фонду, а також економічної та фінансової політики держави.

Серед них — завершення реформи митної та податкової служб, затвердження плану роботи з непрацюючими кредитами у банківській системі тощо.

"Важливо щоб поточна економічна політика відповідала тим критеріям, на яких базовано Меморандум про економічну та фінансову політику, і щоби зміст та часові рамки плану реформ були якомога зрозумілішими. Саме стосовно цих питань і тривають дискусії", — додав представник.

Нагадаємо, 21 червня Україна отримала перший транш МВФ у розмірі 2,1 млрд доларів.

22 липня в Україні завершила роботу місія технічної підтримки МВФ з питань податкової політики. Робота тривала три тижні в режимі відеоконференції за безпосередньою участю представників Міністерства фінансів України.