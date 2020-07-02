МВФ призвал Украину сохранить независимость Национального банка

После объявления главы Национального банка Украины Якова Смолия об уходе в отставку, Международный валютный фонд призвал обеспечить независимость НБУ.

Об этом заявил заявил представитель МВФ, передает Reuters.

Отмечается, что Нацбанк "является центральным звеном в многомиллиардной программе помощи Украине".

"Под его (Смолия, ред.) руководством Украина добилась важных успехов в достижении стабильности цен, наглядно демонстрируя, что независимый центральный банк является ключевым элементом современной макроэкономической политики", - подчеркнул представитель МВФ.

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы для Украины, поддерживаемой МВФ, и поэтому она должна поддерживаться при его преемнике", - добавил он.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал в отставку, объяснив это систематическим политическим давлением.

2 июля президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о его увольнении, а финансовый комитет Рады поддержал отставку Смолия. Из-за отставки главы НБУ Украина отменила выпуск еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2033 году.

В ЕС назвали сообщение об отставке главы НБУ "тревожным сигналом".