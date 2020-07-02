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Финансовый комитет Рады рекомендовал уволить Смолия

Главы НБУ на заседании комитета не было.

Финансовый комитет Рады рекомендовал уволить Смолия
Яков Смолий
Фото: пресс-служба НБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Раде уволить главу Национального банка Якова Смолия

Об этом сообщил в фейсбуке депутат парламента от фракции "Голос", первый заместитель председателя финансового комитета Ярослав Железняк.

"Комитет по вопросам финансов поддержал постановление об увольнении господина Смолия с должности главы НБУ. 16 "за", - написал он. 

Железняк отметил, что депутаты "Голоса" не голосовали за это решение, так как не услышали, кто именно оказывал на Смолия системное политическое давление, а его самого на заседании комитета не было.

Напомним, 1 июля Смолий подал в отставку, объяснив это систематическим политическим давлением.  2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения будет вынесен на рассмотрение в зал заседаний Рады.

Гетманцев допускает, что парламент будет голосовать за отставку главы НБУ 3 июля. По его словам, в Раде наберется достаточно для этого  голосов.

Отметим, что на отставке Смолия настаивал президент. Накануне заявления об увольнении он несколько раз посещал Офис президента - в день самого заявления 1 июля, днем ранее после заседания Нацсовета реформ, а также в предыдущие дни. Об этом сообщила на своем Telegram-канале шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

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