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Мэр Запорожья Владимир Буряк ведет в горсовет свою партию

Действующий мэр сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья.

Мэр Запорожья Владимир Буряк ведет в горсовет свою партию

«Партія Володимира Буряка «Єднання» примет участие в местных выборах - об этом запорожский мэр заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Создание своей партии городской голова объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.

Действующий мэр сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья. По его словам, кандидаты из списка партии ближайшие месяцы будут встречаться и общаться с горожанами для выработки совместной программы действий будущих депутатов.

«Партія Володимира Буряка «Єднання» была зарегистрирована 16 января 2020 года.

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