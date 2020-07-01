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Франция пригласила Украину помочь с расшифровкой "самописцев" сбитого в Иране самолета

Бортовые самописцы прибудут в Лион 20 июля.

Франция пригласила Украину помочь с расшифровкой "самописцев" сбитого в Иране самолета
Фото: facebook.com/eugene.enin

Франция направила Украине приглашения присоединиться к расшифровке "черных ящиков" сбитого в январе под Тегераном Boeing 737 авиакомпании "Международные линии Украины".

Бортовые самописцы прибудут в Лион 20 июля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля", - написал Енин в фейсбуке.

29 июня военный прокурор Тегерана Голамаббас Торки заявил,что Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого самолета МАУ.

По его словам, иранские эксперты не смогли приобрести необходимое оборудование из-за санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.

В январе глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что "черные ящики" со сбитого украинского самолета передадут в Киев.

Однако позднее власти Ирана заявили, что Тегеран может передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать

Страны-члены международной координационной группы по расследованию авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном настаивали на том, чтобы Иран передал бортовые самописцы во Францию, поскольку там есть необходимое оборудование для исследования.

После этого министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не будет приступать к расшифровке "черных ящиков" самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", но и передавать его правительствам других стран не будет.

Напомним, самолет рейса Тегеран-Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

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