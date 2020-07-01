Порошенко пришел на допрос в ГБР

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейской Солидарности» Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба партии. Выступая перед собравшимися на митинге соратниками, политик отметил, что за политическими преследования оппозиции, волонтеров и активистов, по его мнению, скрывается некомпетентность власти.

«Могли ли вы себе представить всего 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление, который пригласил российские войска в Украину, который вместе с Путиным виноват в оккупации? На сегодняшний день речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о патриотах, волонтерах. Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, которые виноваты лишь в том, что они очень любят Украину и готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся», - убежден Петр Порошенко.

Экс-президент уверен, что нынешние действия власти разрушают армию, и страна сегодня не способна сопротивляться агрессору.

"Первое, что они хотят сокращать - это наша армия: сокращать десантно-штурмовые войска, нашу славную пехоту, истребительные эскадрильи Воздушных сил», - отметил Порошенко.

Также он считает несостоятельными усилия по борьбе с пандемией короанавируса.

«Время быть вместе, время, когда оппозиция должна объединиться, время, когда мы с вами должны защитить Украину. ...Сегодня я пойду и на неправедный суд, и я твердо убежден, что когда мы вместе - мы победим, потому что когда мы вместе - и Украина победит, потому что правда есть с нами, ибо Господь есть с нами. И я твердо убежден, победа также будет за нами», - убежден Порошенко.