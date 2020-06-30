Волонтер Витов: в МинВОТ не осталось никого, кто занимается освобождением военнопленных и политзаключенных

Все специалисты по этим вопросам уволены или перешли в другие департаменты.

С сегодняшнего дня в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий нет ни одного человека, который занимается военнопленными, политзаключенными, гражданскими заложниками оккупантов и их освобождением.

Все такие сотрудники уволились, были уволены или перешли в другие департаменты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава благотворительного фонда "МБФ Надежный тыл" Дмитрий Витов.

"Теперь некому делать мониторинг проблем в связи с узниками Крыма и Донбасса, обнаруживать новых пленных, помогать семьям заложникам, вносить изменения в нормативные акты", - отметил он.

Витов добавил, что также не сможет работать Межведомственная комиссия, будут брошены на произвол судьбы ранее освобожденные узники.

Напомним, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий было создано в марте 2020. Его возглавил вице-премьер-министр по вопросам реинтегации временно оккупированных территорий Алексей Резников. Подробнее о деятельности и планах министерства читайте в интервью с Алексеем Резниковым: "Мы дадим возможность людям догнать тех, кто ответственен, - будь это страна-агрессор или конкретное лицо" на LB.ua.