Разумков: правки к закону об игорном бизнесе не будут рассматривать по сокращенной процедуре

Правки к законопроекту о легализации игорного бизнеса в Украине не будут рассматриваться по сокращенной процедуре. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Всего к рассмотрению законопроекта "о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр" во втором чтении подготовили около 3000 правок. К их рассмотрению парламентарии приступили на заседании 30 июня. Разумков высказал надежду, что парламент "пройдет их за несколько дней".

Таблица поправок была подана 11 июня. В редакции документа ко второму чтению предлагается, среди прочего, существенно снизить цены на лицензии для онлайн-казино и букмекерских компаний.

Ранее Разумков сообщал, что законопроект об игорном бизнесе ко второму чтению готовила рабочая группа в Офисе президента и в профильном комитете. "Эти две институции являются главными промоутерами этой инициативы".

В первом чтении Рада проголосовала за легализацию игорного бизнеса 16 января 2020. Документ предусмаривал размещение казино в пятизвездочных отелях, а игровых автоматов – в отелях 3-5 звезд. Регуляция в этой сфере будет осуществляться государственным коллегиальным органом, деятельность которого будет координироваться Кабинетом Министров.

Если закон будет принят, в Бюджетный, Налоговой, Уголовный кодексы и КУпАП необходимо будет внест изменения, а законы "О запрете игорного бизнеса в Украине" и "О государственных лотереях в Украине" перестанут действовать.