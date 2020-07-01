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КИУ назвал главных депутатов-прогульщиков июня

Всего за месяц произошло девять пленарных заседаний.

КИУ назвал главных депутатов-прогульщиков июня
Фото: nus.org.ua

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения народными депутатами и фракциями пленарных заседаний Верховной Рады в июне 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Так, в июне заседания парламента посетили 298 народных депутатов. Всего за месяц произошло девять пленарных заседаний Рады.

15 депутатов почти не посещали заседания. В частности, не был зарегистрирован ни на одном заседании Святослав  Вакарчук (заявил о сложении депутатских полномочий), Степан Ивахив (0 заседаний), Нестор Шуфрич (зарегистрирован только на 1 заседании), Вадим Столар (2 заседания), Юлия Левочкина ( 2 заседания), Сергей Левочкин (2 заседания), Тарас Козак (1 заседание). Причины отсутствия депутатов на заседаниях ВР неизвестны.

Среди фракций самые высокие показатели посещаемости у депутатов "Европейской солидарности" и "Слуги Народа". В среднем на заседаниях  присутствовали 69% депутатов "ЕС". При этом все заседания в июне посетил 21 депутат: Артур Герасимов, Ирина Геращенко, Алексей Гончаренко, Николай Княжицкий, Нина Южанина, Владимир Арьев и другие.

На заседаниях Рады также в среднем присутствовали 69% "слуг народа". Все заседания в июнея посетили: Давид  Арахамия, Ирина Верещук, Даниил Гетманцев, Александ Качура, Гео Лерос, Роксолана Пидласа, Никита Потураев, Галина Янченко и др.

Немного ниже показатели у фракции "Голоса" - в среднем 64% депутатов были зарегистрированы на заседаниях. Все заседания Совета посетили Серргей Рахманин, Ирина Совсун, Ярослав Юрчишин, Ярослав Железняк, Роман  Костенко, Александра Устинова, Соломия Бобровская.

У депутатов "Батькивщины" показатель посещения на уровне 62%, у "Оппозиционного платформы За жизнь" - 60%.

Напомним, ранее КИУ назвал "Слугу народа" самой молчаливой фракцией Рады.

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