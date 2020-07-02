Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации Национальной комиссии, которая совершает государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Соответствующий документ опубликован на сайте ОПУ и датирован 30 июня.

"Прекратить Национальную комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации. Создать комиссию по ликвидации, определив главой этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую", - говорится в указе.

Ей поручили утвердить персональный состав комиссии и обеспечить необходимые мероприятия, а также проинформировать о результатах работы сроком в три месяца.

Кабмину поручили решить вопрос о дальнейшем использовании объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Комиссии.

Указ от 23 ноября 2011 года о создании Нацкомфинуслуг признается недействительным.

Напомним, что в сентябре 2019 Верховная Рада приняла закон о разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком (закон о "сплите"). Принятие этого закона было одним из структурных маяков Международного валютного фонда, с представителями которого Украина собиралась вести переговоры о новой программе сотрудничества.

Ликвидировать Комиссию в 2015 году предлагал Верховной Раде на тот момент президент Петр Порошенко.

Нацкомфинуслуг занималась созданием условий для функционирования рынков небанковских финансовых услуг, укреплением системной стабильности и усилением фининклюзии на этих рынках, обеспечением защиты прав потребителей небанковских услуг, интеграцией в мировое финансовое пространство без угрозы национальным интересам и экономической безопасности Украины.