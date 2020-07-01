Комитет Рады рекомендовал предоставить "Укрпочте" функции банка

НБУ не поддерживает данный законопроект и призывает не принимать его.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект №2788-д о превращении "Укрпочты" в "почтовый банк".

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что НБУ не поддерживает данный законопроект и призывает не принимать его.

"Национальный банк не поддерживает принятие указанного законопроекта. Мы считаем, что "Укрпочта" должна быть привлечена к оказанию финансовых услуг гражданам. Но не предусмотренным законопроектом образом", - говорится в сообщении.

По мнению НБУ, у законопроекта 2788-д есть две альтернативы: законопроект "О платежных услугах", который позволит всем почтовым операторам открывать и вести платежные счета; "Укрпочту" можно привлечь к оказанию финуслуг через агентскую схему с банками (государственными или частными).

Напомним, в мае Рада поддержала в первом чтении законопроект 2788-д. Он предусматривает, что национальный оператор почтовой связи получит право предоставлять услуги по открытию и обслуживанию почтовых счетов и отдельные финансовые услуги в порядке, установленном НБУ. Вклады на почтовых счетах будут гарантироваться так же, как и на банковских счетах.

Почтовые счета смогут использоваться для зачисления пенсий, заработной платы, соцпособий от государства, дохода от торговли. Также "Укрпочта" сможет проводить расчетные банковские операции, обменивать валюту, выпускать платежные карты.

Национальный банк ранее неоднократно выступал против создания "почтового банка".