​В ЕС назвали сообщение об отставке Смолия "тревожным сигналом"

В Европейском союзе заявляют, что отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия, причиной которой он назвал политическое давление, является "тревожным сигналом" и выступили за самостоятельную роль НБУ.

С таким заявлением в Брюсселе выступил официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано, передает "Интерфакс-Украина".

"Объявление об отставке главы НБУ Якова Смолия на фоне предполагаемого политического давления посылает тревожный сигнал. Банк должен сохранять способность самостоятельно выполнять свою роль. Подрыв этого важного института ставит под угрозу авторитет и поддержку программы реформ в Украине", - сказал он.

Стано подчеркнул, что "путь к реформам непрост, особенно в нынешних исключительных обстоятельствах пандемии коронавируса", но ЕС будет поддерживать Украину.

Он также напомнил что создание сильного и независимого Национального банка стало фундаментальным достижением для Украины, которое "по-прежнему имеет решающее значение для будущего успеха страны".

"В последние годы Национальный банк Украины предпринял смелые и столь необходимые шаги для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины и содействия устойчивому восстановлению экономики. Политика Банка хорошо послужила украинской экономике и украинскому народу благодаря стабилизации национальной валюты, снижению инфляции и увеличению иностранных резервов, реструктуризации всего банковского сектора и возвращению активов, потерянных в результате банковского мошенничества", - добавил Стано.

Напомним, 1 июля Смолий подал в отставку, объяснив это систематическим политическим давлением. 2 июля президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения будет вынесен на рассмотрение в зал заседаний Рады.

Гетманцев допускает, что парламент будет голосовать за отставку главы НБУ 3 июля. По его словам, в Раде наберется достаточно для этого голосов.

Отметим, что на отставке Смолия настаивал президент. Накануне заявления об увольнении он несколько раз посещал Офис президента - в день самого заявления 1 июля, днем ранее после заседания Нацсовета реформ, а также в предыдущие дни. Об этом сообщила на своем Telegram-канале шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

Сегодня, 2 июля, финансовый комитет Рады поддержал отставку Смолия.