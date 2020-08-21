“Епічна” битва. Fortnite проти Apple і Google

Позов стосується 30%-ої комісії, яку Apple бере за платежі всередині ігор. 13 серпня Epic додала в мобільну версію шутера Fortnite власну платіжну систему, що дозволила обійти цю комісію. На таке нахабство Apple відреагувала швидко та жорстко, видаливши Fortnite з магазину App Store . Потім з цієї ж причини Fortnite зникла і з маркета Google. Тепер обидвом компаніям доведеться відбиватися від звинувачень у монополізмі.

Це перші рядки позову компанії Epic Games , яка через 26 років подала до суду на Apple, звинувативши її в зловживанні монопольним становищем. Свій позов вона супроводила пародією на згадану рекламу Apple, де Старший Брат - надкушене червиве яблуко.

"У 1984 році молода комп'ютерна компанія Apple випустила Macintosh - перший домашній комп'ютер на масовому ринку. Його запуск супроводжувався захопливою рекламою з посиланням на роман Джорджа Оруелла "1984", де Apple показано революційною силою, що руйнує монополію IBM на ринку обчислювальної техніки".

Суперечка навколо кількох відсотків комісії може здаватися дріб'язковою. Але за нею стоять шалені гроші. За оцінкою аналітичної фірми Sensor Tower, виручка мобільних ігор в App Store за останні чотири квартали сягнула $42 млрд, в Google Play – ще $27 млрд. Тому якщо припустити, що Apple піддасться тиску і знизить свою комісію, наприклад, до 20%, її втрати перевищать $4 млрд.

Фото: fainaidea.com

У Epic на кону менші, але все одно величезні суми. У карантинний другий квартал 2020 року користувачі iOS витратили у Fortnite $146,5 млн — це шостий показник після Honor of Kings, PUBG, Roblox, Three Kingdoms та Monster Strike. Але, очевидно, ймовірна вигода більша. Якщо Epic виграє суд, компанія зможе запустити власний магазин для iOS. Epic вже просила у Apple дозвіл на розміщення в App Store аналога під назвою Epic Games Store. Відповідь була безапеляційною: "Ні".

Претензії Epic і до Apple, і до Google одинакові: монопольний контроль за поширенням додатків на операційних системах iOS і Android OS та монопольний контроль над платежами всередині додатків за допомогою платіжних систем In-App Purchase та Play Game Billing.

Стандартна комісія App Store і Google Play - 30%. Стільки повинні віддавати розробники платних застосунків, і такий же "податок" нараховується на кожен платіж всередині програм, навіть якщо вони безкоштовні самі по собі, як Fortnite, що має 350-мільйонну аудиторію. При цьому на продаж реальних товарів і послуг (наприклад, покупки на Amazon чи поїздки на Uber) комісії немає.

Фото: rozetked.me

В Fortnite товари віртуальні, а не фізичні. Гравці можуть купувати за ігрову валюту (В-бакси) скіни для своїх персонажів, різні предмети, аксесуари, танцювальні рухи. Вартість тисячі В-баксів з комісією Apple і Google - 9,99 долара, Epic готова продавати їх на 20% дешевше - за 7,99 долара. В позові вказано, що комісія монополістів в десять разів вища в порівнянні з іншими платіжними системами, такими як Braintree, PayPal, Square, Stripe.

Основною ціллю Epic очевидно є Apple. 23 серпня компанія організовує турнір #FreeFortnite, обіцяючи гравцям зустріч з друзями та "підгнилим яблуком". Переможці зможуть отримати "апетитне екіпірування" під назвою "Яблуко розбрату". Користувачам iOS рекомендують грати на ПК, макбуках (комп'ютери Apple проблем з Fortnite поки що не мають), консолях чи смартфонах з операційною системою Android (Google хоч і видалив Fortnite з Play Маркета, але її можна встановити напряму з будь-якого джерела, наприклад, через додаток Epic Games).

Фото: USATSI Під час кубку з Fortnite

Epic не знімає вірусних роликів проти Google і не створює антигуглівські призи, але в позові проти компанії також є кілька цікавих моментів. Наприклад, Epic стверджує, що у неї була домовленість з розробником смартфонів OnePlus про встановлення додатків через власний маркет Epic Games, та Google нібито змусив OnePlus відмовитися від цієї угоди. Компанія LG в свою чергу говорила Epic, що її контракт з Google забороняє поширення сторонніх додатків іншим способом, ніж через Google Play.

В позові також стверджується, що Google нібито намагався "задобрити" Epic пільговими умовами на рекламні та хмарні послуги й уклав щонайменше одну подібну угоду з іншим розробником мобільних ігор - Activision Blizzard. В Epic вважають, що Google має договори й з іншими розробниками, використовуючи їх для збереження статусу-кво.

Epic вибрала вдалий момент для повстання. Невдоволення політикою Apple та її непомірною комісією накопичувалося давно. У розробників просто не було іншого виходу, крім як підкорятися, пише Epic у своєму позові. Відмовитися від співпраці з App Store означає відмовитися від мільярда користувачів, причому більш платоспроможних у порівнянні з власниками гаджетів на Android.

Фото: скрін відео FORTNITE MOBILE SEASON 9 - ANDROID GAMEPLAY

Однією з небагатьох компаній, хто наважився кинути виклик могутній корпорації з капіталізацією $2 трлн, у минулому році стала шведська Spotify, яка недавно запустила свій стрімінговий сервіс в Україні. Вона ініціювала антимонопольне розслідування проти Apple на території Європейського Союзу, що почалося цього літа. Підтримали його також японська компанія Rakuten (власник мессенджера Viber) і американська Match Group (власник мобільного додатку для знайомств Tinder).

Наприкінці липня у Конгресі США відбулися гучні антимонопольні слухання з топ-менеджерами провідних технологічних компаній, де був присутній зокрема й гендиректор Apple Тім Кук. Під час свого виступу він казав, що Apple ставиться до всіх розробників одинаково, але це не зовсім правда. Відомо щонайменше про одну компанію, яка отримала спеціальні умови в App Store — це Amazon.

В серпні своє невдоволення політикою Apple висловила Microsoft, чий стрімінговий сервіс xCloud не пустили в App Store. xCloud дозволяє запускати ігри на віддалених серверах, тобто користувачеві не потрібен комп'ютер чи консоль - тільки швидкісний інтернет і геймпад. В Apple повідомили, що xCloud не відповідає правилам App Store, а тому на iOS його не буде.

Epic, яка ініціювала нове провадження проти Apple в Каліфорнії, здатна тягатися з могутньою корпорацією, бо і сама є титаном на ринку комп'ютерних ігор. За останніми оцінками вона коштує близько $17 млрд. Компанія була заснована у 1991 році Тімом Суіні, а її першим продуктом була гра ZZT (в неї досі можна пограти, наприклад, тут). Зараз найпопулярнішою грою Epic є Fortnite, яка стала не просто черговим шутером, а свого роду соціальною мережею, де люди збираються, щоб поспілкуватися і разом провести час. В Fortnite проводяться навіть концерти та кінопокази.

Компанія має власний ігровий рушій Unreal Engine, який масово використовується іншими розробниками. На ньому працюють BioShock, Lineage II, Borderlands, Life Is Strange, Mass Effect, Mortal Kombat, Rocket League та десятки інших популярних комп'ютерних ігор.

Epic наполягає, що позовами проти Apple і Google переслідує не тільки власний інтерес і що це не є "боротьбою мільярдної компанії проти трильйонної заради грошей". У позовах сказано, що Epic не просить у суду ні грошової компенсації, ні більш вигідних умов для себе — тільки справедливої конкуренції. "Ми боремося за право людей, які купили смартфони, встановлювати додатки з будь-якого джерела за їх вибором, за право розробників поширювати свої додатки на свій розсуд та за право обох працювати без посередників", - пояснив Суіні в твітері.

Epic добре підготувалася до боротьби з Apple і зробила сильний перший хід, показавши своїм гравцям, наскільки менше вони могли б платити, якби не монопольний посередник. Але дуже малоймовірно, що Apple піде на поступки добровільно. Прогнувшись під одного розробника, доведеться прогинатися і під інших. Компанія заявила, що "Epic сама собі створила проблему", але її легко можна вирішити — потрібно просто прибрати власну платіжну систему з Fortnite.