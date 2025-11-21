5 найпопулярніших збірок ПК 2025 року: що вибирають користувачі Telemart

Вихід нового покоління відеокарт NVIDIA RTX 5000 та процесорів AMD і Intel змусив багатьох задуматися про апгрейд або купівлю нової системи. Однак високі ціни на флагмани та величезний асортимент компонентів створюють проблему вибору. У цьому огляді експерти магазину «Телемарт» розібрались, які ігрові ПК найпопулярніші та на чому можна заощадити без втрати продуктивності.

«Народний геймінг»: старт у світі ігор

Найпопулярнішим рішенням для входу в геймінг залишається зв’язка з перевірених компонентів. В основі таких систем лежать процесори AMD Ryzen 5 5600 або Intel Core i5–12400F, які демонструють відмінну продуктивність у Full HD.

«Зіркою» збірки є відеокарта GeForce RTX 3060 або RTX 4060, що дозволяє насолоджуватися сучасними іграми на високих налаштуваннях. Доповнюють конфігурацію 16 ГБ оперативної пам’яті DDR4 та швидкий NVMe SSD на 1 ТБ.

«Оптимальний 2K-геймінг»: золота середина

Для комфортної гри в Quad HD користувачі Telemart вибирають потужніші системи. Тут стандартом стають процесори нового покоління AMD Ryzen 5 7500F або Intel Core i5–14400F. Вони працюють у парі з відеокартами NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti або AMD Radeon RX 7600/7800XT.

Важливим компонентом є перехід на пам’ять нового покоління:

● ОЗУ — 32 ГБ DDR5, що стало нормою для сучасних ігрових ПК;

● накопичувач — NVMe SSD обсягом 1–2 ТБ для великої бібліотеки ігор;

● материнська плата — моделі на чипсетах B650 або B760 з підтримкою PCIe 4.0.

Ця конфігурація забезпечує значний приріст продуктивності та дозволяє розкрити потенціал моніторів із високою частотою оновлення.

«Крок у майбутнє»: перші системи на RTX 5000

З появою відеокарт серії NVIDIA RTX 5000 ентузіасти почали збирати системи, орієнтовані на технології майбутнього. Найбільший інтерес викликають збірки на базі GeForce RTX 5060 або RTX 5070 Ti, які пропонують підтримку DLSS 4 та пам’ять GDDR7. До них підбирають Intel Core i5 14-го покоління або AMD Ryzen 7 серії 7000. Така система дозволяє отримати максимальну продуктивність з трасуванням променів і готує до вимог майбутніх ігор.

«Максимальна потужність для 4K»: вибір професіоналів

Для тих, хто не готовий на компроміси та працює з графікою або грає в 4K, існують потужніші рішення. Тут вибір падає на топові процесори Intel Core i7/i9 або AMD Ryzen 7/9. У зв’язці з ними працюють відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5070 або флагмани минулого покоління RTX 4090. Щоб забезпечити стабільну роботу таких компонентів, особливу увагу приділяють:

● відведенню температури — ефективні трисекційні системи охолодження;

● блокам живлення — моделі потужністю від 850 Вт із сертифікатом Gold або Platinum;

● оперативній пам’яті — 32 або 64 ГБ швидкісної DDR5.

Такі конфігурації є не тільки ігровими станціями, а й потужними інструментами для створення контенту та відеомонтажу.

«Безкомпромісний флагман»: технології на межі можливого

На вершині рейтингу — ексклюзивні збірки для справжніх ентузіастів. В основі лежать найпотужніші процесори Intel Core i9–14900K або AMD Ryzen 9 9950×3D та відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5080/5090. Обсяг оперативної пам’яті DDR5 досягає 64 ГБ, а для зберігання даних використовують найшвидші NVMe SSD з інтерфейсом PCIe 5.0. Це ультимативні системи, які забезпечують неперевершену продуктивність у будь-яких завданнях — від 8K-геймінгу до складних наукових обчислень.

Купівля збірки у 2025 році — це пошук оптимального балансу між бюджетом, очікуваннями та бажанням отримати доступ до нових технологій. Більшість користувачів робить усвідомлений вибір на користь довгострокової актуальності системи. Саме зараз, під час розпродажу в Telemart, можна придбати продуктивні конфігурації за зниженою ціною — варто переглянути акційні пропозиції, поки найкращі моделі ще доступні.