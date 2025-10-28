Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Apple досягла рекордної вартості у $4 трлн — стала третьою компанією у світі, що подолала цей рубіж

Раніше лідером "клубу" стала Nvidia.

Apple досягла рекордної вартості у $4 трлн — стала третьою компанією у світі, що подолала цей рубіж
Apple
Фото: hightech.fm

Американська корпорація Apple вперше в історії досягла ринкової капіталізації у $4 трлн, приєднавшись до Microsoft і Nvidia, які раніше цього року перетнули аналогічну позначку, пише FT.

Зростання акцій менш ніж на 1% під час торгів у Нью-Йорку у вівторок підняло ринкову вартість Apple до нового рекорду, зробивши її третьою публічною компанією, яка перевищила оцінку у $4 трлн.

Раніше лідером цього клубу стала Nvidia, яка завдячує своїй вартості у $4,7 трлн стрімкому розвитку штучного інтелекту. Microsoft тимчасово сягнула позначки $4 трлн у липні, а тепер знову піднялася до $4,1 трлн після новин про реструктуризацію OpenAI, що оцінила її частку в $135 млрд.

Попри побоювання, що Apple відстає у сфері AI, вартість її акцій зросла на 28% за останні шість місяців. Цьому сприяла успішна прем’єра нового iPhone — наймасштабнішого редизайну за останні роки, який активізував попит серед користувачів.

Аналітики також очікують, що прибутковий сервісний бізнес Apple вперше перевищить $100 млрд річного доходу, коли компанія оголосить фінансові результати цього четверга.
