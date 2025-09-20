Айфонів на 6 млн грн виявили митники у двох автомобілях на кордоні із Польщею

Сьогодні, 20 вересня, у пункт пропуску «Шегині-Медика» митники виявили у двох автомобілях 148 айфонів на близько 6 мільйонів гривень.

Як розповіли у Державній митній службі, із Польщі прибули «Рено» та «Мерседес» під керуванням 41-річного мешканця Львівщини та 43-літнього жителя Буковини. Під час проходження митного контролю кожен з керманичів вказав у декларації про переміщення «лише особистих речей».

Втім, сканувальна система одразу показала митникам аномальні вкладення у обох мікроавтобусах.

Під час поглибленого огляду працівники митниці виявили в багажних відділеннях бусів 49 і 99 айфонів. В останньому випадку гаджети були приховані у спеціально облаштованому тайнику.

Наразі триває документування за фактом порушення митних правил. Орієнтовна вартість виявлених гаджетів складає близько 6 млн гривень.

Фото: ДМС України На кордоні виявили незадекларовані айфони