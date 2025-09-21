Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Війна

"Примари" ГУР знищили у Криму російські гелікоптери Мі-8 та РЛС “небо-У”

Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8.

"Примари" ГУР знищили у Криму російські гелікоптери Мі-8 та РЛС “небо-У”
Фото: скріншот

Гелікоптери Мі-8 та РЛС “нєбо-У” в Криму ― спецпідрозділ ГУР МО "Примари" здійснили успішний рейд на тимчасово окупований півострів Крим.  Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму скоротився у результаті успішної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Примари”.  Зокрема, уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісна російська РЛС 55Ж6У “небо-У”.  "Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених “Примарами” ГУР  московитського вертольота Мі-8. Збройна боротьба триває!", ― ідеться у повідомленні ГУР МО. 
