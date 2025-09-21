Гелікоптери Мі-8 та РЛС “нєбо-У” в Криму ― спецпідрозділ ГУР МО "Примари" здійснили успішний рейд на тимчасово окупований півострів Крим. Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму скоротився у результаті успішної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Примари”. Зокрема, уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також ― дороговартісна російська РЛС 55Ж6У “небо-У”. "Бонусний кадр ― знімок уламків одного зі знищених “Примарами” ГУР московитського вертольота Мі-8. Збройна боротьба триває!", ― ідеться у повідомленні ГУР МО.